Мир 22 февраля 2024, 01:52 Американский ветеран заявил, что нацисты не должны были дожить до старости без наказания Ветеран из США Кон: нацисты не должны были дожить до старости без наказания Freepik

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Нацистские преступники, такие как проживающий в Канаде пособник СС Ярослав Хунка, не должны были дожить до преклонных лет без положенного им наказания за свои поступки. Об этом заявил 98-летний американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в беседе с РИА «Новости».

«На данный момент уже слишком поздно для правосудия. Сейчас этим людям далеко за 90 лет, и они ни за что не должны были дожить до этого возраста без надлежащего наказания. Однако они это сделали», — заявил собеседник агентства.

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Так он прокомментировал шум вокруг появления Хунки на публике в парламенте Канады. Бывший военный отметил, что преступники несут ответственность за содеянное в любом возрасте, однако после стольких лет трудно собрать необходимое количество доказательств их деяний.

В сентябре 2022 года на заседание канадского парламента пригласили 98-летнего Хунку, которого чествовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Украины Владимир Зеленский и многочисленные депутаты. Мужчину назвали борцом за независимость Украины в период ВОВ.