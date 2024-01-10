Мир 10 января 2024, 20:14 Памятник «Алеша» в Пловдиве предложили перенести в Софию Депутаты партии DSB призвали перенести памятник «Алеша» из Пловдива в Софию РИА «Новости»

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Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (DSB) призвали перенести памятник советскому солдату «Алеша» из города Пловдива в Софию. По данным Plovdiv24, парламентарии предлагают сделать это до конца года.

Как заявил член партии Владимир Славенски, пловдивское отделение DSB еще с момента основания в 2004 году было уверено, что роль памятника необходимо переосмыслить. По словам депутата, партия выступает за «историческую правду» и считает, что это в интересах всех жителей Болгарии.

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Монумент «Алеша» находится на холме Освободителей в Пловдиве, но его хотят перенести в софийский Музей социалистического искусства. Если предложение одобрят, власти смогут объявить конкурс идей по реконструкции и обновлению места, где сейчас стоит памятник. Чиновники считают, что пространство вокруг него нужно сделать более привлекательным для жителей.

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