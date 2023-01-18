Эксклюзив 18 января 2023, 11:02 Паломничество европейских лидеров на прием к Путину возобновится — крымский политолог Мезюхо Политолог Мезюхо: премьер Испании Санчес преувеличил число скрытых союзников Путина в ЕС РИА «Новости»

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У России нет большого числа союзников в Европе. Однако после успешного завершения спецоперации политики потянутся в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, сказал «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Было бы неплохо, если бы у России было много союзников в Европе. Однако это не так. Время показало, кто является нашим союзником, а кто нет», — сказал он.

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Иван Мезюхо подтвердил, что у президента широкий круг знакомств и общения с ведущими политическими деятелями Запада, и это нормально для лидера такой страны. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес преувеличил, когда сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе о многих скрытых союзниках Владимира Путина в Евросоюзе.

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«Санчесу надо подумать, как жить после нашей победы в спецоперации. Потому что когда она окончится, в Москву устремятся политики разного калибра и уровня на прием к Владимиру Путину так, как это было до нее. Мы еще увидим паломничество среди европейских лидеров», — предупредил специалист.

Он объяснил, что невозможно исключить Россию из мировой экономики и решения проблемы мировой безопасности. Поэтому европейским лидерам придется заново договариваться с ней об экономическом сотрудничестве, взаимодействии и построении нового мира. Иван Мезюхо посоветовал испанскому политику уже сейчас тщательней подбирать слова, ведь ему, возможно, тоже предстоит поездка в Кремль.