Палестина пропала с карт Google

В американском навигационном сервисе Google Карты перестала отображаться Палестина. При ее поиске выдаются соседние государства. В компании пока не прокомментировали исчезновение государства с карт.

При этом в картах от «Яндекса» Палестина остается. Государство Ближнего Востока признано далеко не всеми странами. Известно, что независимость Палестины признали 137 государств. Однако в этом списке нет США, Великобритании и Франции. В ООН рассматривают территорию Палестины, как оккупированную Израилем.

Источник фото: Google Карты

Палестина летом прошлого года разорвала и Израилем все мирные соглашения. Тогда президент непризнанного арабского государства Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания принял решение отказаться от договоренностей. Он сказал, что власти не подчиняются диктату.

В России предложил конфликтующим сторонам провести саммит, чтобы прийти к договоренности и прекратить вооруженные нападения друг на друга. Тогда глава МИД Сергей Лавров сказал, что разрешение спора между Палестиной и Израилем — это «неотъемлемый элемент» стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки.