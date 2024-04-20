20 апреля 2024, 17:31
Палестина пересмотрит отношения с США
Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН
Власти Палестины пересмотрят отношения с Соединенными Штатами из-за вето на ее принятие в ООН. Такое заявление сделал палестинский лидер Махмуд Аббас в интервью агентству WAFA.
Он назвал решение США постыдным и безответственным. Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения ради гарантии защиты прав и интересов своего народа, констатировал Аббас.
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«Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну», — добавил он.
В четверг, 18 апреля, Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Алжира, в которой Генассамблее рекомендовали принять Палестину в состав ООН. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования, остальные члены Совета Безопасности выступили за.
Аббас ранее отказался отложить проведение голосования о членстве Палестины в ООН вопреки просьбам США. Американские власти пытались давить на страну по этому вопросу в последние две недели.
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