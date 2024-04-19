Мир 19 апреля 2024, 00:53 США наложили вето на принятие Палестины в ООН США заблокировали резолюцию с рекомендацией принять Палестину в ООН Pixabay

Читать 360tv в

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией принять во всемирную организацию Палестину в качестве полноправного члена. Об этом в Telegram-канале рассказал первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

За принятие Палестины в организацию проголосовали 12 членов СБ ООН, воздержались представители Швейцарии и Великобритании. Соединенные Штаты воспользовались правом вето.

Реклама

«Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко», — прокомментировал Полянский решение США.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, Израиль является постоянным членом организации с 1948 года.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Американские власти пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели.