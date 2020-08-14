Палестина отозвала посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем

Палестинская автономия осудила соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Посол Палестины покинет Арабские Эмираты.

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о полной нормализации отношений. Израиль обязался временно отложить распространение своего суверенитета на районы Западного берега реки Иордан.

Мусульмане из ОАЭ теперь смогут свободно посещать священные места Иерусалима. В ближайшие недели страны подпишут соглашения об инвестициях, туризме, прямом авиасообщении и другие.

В Палестине заявили, что ОАЭ не имеет права говорить от имени палестинского народа и рассматривает соглашение с Израилем как акт агрессии (автономия претендует на Западный берег Иордана).

Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы отклонить соглашение. Также, согласно указу палестинского президента Махмуда Аббаса, посол автономии немедленно отозван из ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты стали третьей после Египта и Иордании страной арабского мира, установившей полноценные дипломатические отношения с Израилем.