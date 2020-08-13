Трамп объявил о мирном соглашении Израиля и ОАЭ

В среду, 13 августа, Дональд Трамп объявил об историческом мирном соглашении между Израилем и ОАЭ. Президент США опубликовал совместное заявление.

Согласно мирному плану Трампа Израиль пока не будет претендовать на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Как говорится в соглашении, Израиль сконцентрируется на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире.

По словам представителей Белого дома, прежде чем подписать соглашение страны вели долгие переговоры, сообщает Reuters.

Также сторонам осталось завершить некоторые формальные действия, предусмотренные мирным планом. А именно: обсудить сферу инвестиций, туризма, прямых авиарейсов и безопасности.