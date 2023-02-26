Мир 26 февраля 2023, 20:40 Палестина и Израиль подписали новые соглашения о мире МИД Иордании: Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные ранее соглашения РИА «Новости»

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Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные ранее соглашения и идти в сторону достижения мира. Об этом по результатам встречи в Акабе сообщили в МИД Иордании.

Первые после долгого перерыва переговоры были проведены с целью остановить эскалацию и напряженность в Палестине. Также они касались вопросов безопасности в преддверии мусульманского поста в месяц Рамадан.

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Израиль пообещал перестать обсуждать строительство новых поселений на Западном берегу, а также подписывать утверждения любых незаконно построенных поселений.

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На встрече, помимо Израиля, Иордании и Палестины, присутствовали делегации США и Египта. Следующая встреча в таком же формате пройдет в марте в Шарм-эш-Шейхе.

Израильские военные 22 февраля атаковали палестинский город Наблус. Согласно данным СМИ Палестины, в результате погибло 11 человек, пострадали — более 100. В Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили трех радикалов.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил помощь России в налаживании мирного переговорного процесса с Палестиной.