26 февраля 2023, 20:40
Палестина и Израиль подписали новые соглашения о мире
МИД Иордании: Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные ранее соглашения
Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные ранее соглашения и идти в сторону достижения мира. Об этом по результатам встречи в Акабе сообщили в МИД Иордании.
Первые после долгого перерыва переговоры были проведены с целью остановить эскалацию и напряженность в Палестине. Также они касались вопросов безопасности в преддверии мусульманского поста в месяц Рамадан.
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Израиль пообещал перестать обсуждать строительство новых поселений на Западном берегу, а также подписывать утверждения любых незаконно построенных поселений.
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На встрече, помимо Израиля, Иордании и Палестины, присутствовали делегации США и Египта. Следующая встреча в таком же формате пройдет в марте в Шарм-эш-Шейхе.
Израильские военные 22 февраля атаковали палестинский город Наблус. Согласно данным СМИ Палестины, в результате погибло 11 человек, пострадали — более 100. В Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили трех радикалов.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил помощь России в налаживании мирного переговорного процесса с Палестиной.
Израиль
Переговоры
Конфликт Израиля и Палестины
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