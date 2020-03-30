В Центральном парке Нью-Йорка начнет работу палаточный госпиталь

Штат Нью-Йорк является безусловным лидером заболеваемости в США. Из 142 тысяч подтвержденных случаев около 60 тысяч приходится на этот штат. В Калифорнии живут вдвое больше американцев, но там только шесть тысяч зараженных.

Как сообщило РИА «Новости», новый госпиталь для инфицированных строится сейчас посреди Центрального парка. Корреспондент агентства сообщил, что власти штата на фоне набирающей обороты пандемии любыми способами пытаются увеличить вместимость больниц.

«В том числе, привлекая такие общественные организации как „Кошелек самаритянина“. Она уже имеет аналогичный опыт, возводила госпиталь на севере Италии. Теперь работает в Центральном парке. Эти палатки смогут вместить 68 коек, в том числе, десять для тяжелых пациентов. Ожидается, что госпиталь начнет работу уже через два дня», — сообщил корреспондент РИА «Новости».

Каждый день в Соединенных Штатах заражаются коронавирусом 17-19 тысяч человек. Нью-Йорк стали называть новым Уханем.