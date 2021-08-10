Пакистанцы потребовали казнить 8-летнего индуса за богохульство

Разъяренная толпа мусульманских фанатиков напала на индуистский храм в пакистанском городе Бхонг (Пенджаб). Они потребовали казнить 8-летнего ребенка, которого обвиняют в богохульстве. Суд отпустил его под залог после того, как неделю мальчик провел в тюрьме.

Как пишет The Daily Mail, нападения произошло еще в июле. Мальчик помочился на ковер в медресе (религиозной школе), где хранятся священные для мусульман книги. Радикалы сочли его поступок богохульством, которое в Пакистане карается смертной казнью.

Члены общины напали на индуистский храм, сожгли двери и ворвались внутрь. Толпа разнесла в щепки внутреннее убранство религиозного сооружения.

Сейчас мальчика и его семью под защиту взяло государство. Беспорядки в провинции немного поутихли, так как в район были переброшены военные формирования. Многие индусы в страхе покинули свои дома и не хотят возвращаться в штат.

Случившееся шокировало активистов и юристов. Они заявили, что обвинения в богохульстве, выдвинутые против ребенка, беспрецедентны, поскольку никому в таком юном возрасте до сих пор не предъявлялись.

Законы Пакистана о богохульстве давно критикуются правозащитными группами. Они расплывчаты и широко используются для дискриминации религиозных меньшинств в стране с мусульманским большинством. Однако пока все вынесенные по этой статье смертные приговоры в исполнение не приводились.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение. Он приказал начальнику полиции провинции принять меры против офицеров ведомства, чья халатность могла способствовать нападению. Хан также пообещал, что правительство восстановит храм.

Полиция арестовала 50 человек, подозреваемых в разрушении храма. Разыскиваются еще 100 подозреваемых.

В середине июня стало известно, что менеджера и 18 сотрудников ресторана быстрого питания Johnny & Jugnu арестовали за отказ бесплатно накормить бургерами полицейских. После опубликованного компанией заявления виновных отстранили от работы.