Полицейские из Пакистана арестовали сотрудников ресторана за отказ в бесплатных бургерах

Сотрудников ресторана быстрого питания в Пакистане арестовали, когда они отказались бесплатно кормить бургерами полицейских. Правоохранителей отстранили от работы после опубликованного компанией заявления.

От полицейского беспредела пострадала сеть Johnny & Jugnu. Под стражу взяли менеджера и 18 работников ресторана. Причины им никто не объяснил, заявили в компании.

В Johnny & Jugnu подчеркнули, что персоналу не дали закрыть заведение. Оборудование осталось включенным, а клиенты ждали оставленные заказы. Сотрудники сети просидели в участке семь часов.

Оказалось, что подобное с командой Johnny & Jugnu уже происходило. В компании намерены исключить такие ситуации вновь.

В местном отделении полиции отреагировали на заявление сети. Девять полицейских, которые задерживали персонал, отстранили от работы.

«Никто не может брать закон в свои руки, все причастные к инциденту должностные лица будут наказаны», — заявил начальник отделения в Twitter.