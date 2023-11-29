Мир 29 ноября 2023, 09:57 Падение рождественской елки в Вашингтоне посчитали символическим Политик Джордан: упавшая перед Белым домом елка символизирует итог срока Байдена White House/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Главная рождественская елка Вашингтона рухнула из-за сильного ветра. Республиканцы увидели в этом символический итог политики действующего президента США демократа Джо Байдена. Возглавляемый ими комитет палаты представителей по судебной власти написал об этом в X (бывшем Twitter).

«Национальная рождественская елка падает вниз. Прекрасное описание президентства Джо Байдена», — заявили конгрессмены.

Реклама

Комитет по судебной власти нижней палаты конгресса возглавил республиканец, один из ближайших соратников бизнесмена Дональда Трампа Джим Джордан из Огайо. В прошлом этот комитет трижды утверждал постановления об импичменте президентов — Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Норвежскую ель высотой 12 метров привезли в Вашингтон из Западной Виргинии. Ее планировали использовать в ежегодной церемонии зажжения огней с участием президента США, но праздник пришлось перенести — специалисты национальной службы парков не смогли ее поднять.