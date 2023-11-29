Мир 29 ноября 2023, 07:43 Ветер повалил главную новогоднюю елку Вашингтона перед зажжением огней Байденом CBS: рождественская елка рухнула у Белого дома перед зажжением огней Байденом Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Главная рождественская елка Вашингтона упала перед Белым домом до того, как президент США Джо Байден успел торжественно зажечь на ней огни. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять», — отметило издание.

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Садовники, работающие в национальной службе парков, выразили сомнение в том, что елку удастся сохранить и использовать для праздника. Торжественную церемонию зажжения огней с участием Байдена перенесли на 30 ноября.

Высота дерева составляет 12 метров. Норвежскую ель привезли в столицу еще в начале ноября из Западной Виргинии.

Ранее американский лидер оконфузился на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Он отказался произносить слово с телесуфлера, потому что оно было очень сложным. Байден запутался на первом слоге и признался, что даже не будет пытаться прочитать слово его целиком. В ответ на это зал рассмеялся.

В начале ноября президент США назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо своим именем. Конфуз произошел на саммите «Партнерство Америк для экономического процветания» в Вашингтоне.