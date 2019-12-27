Падение Bek Air стало вторым крушением Fokker-100 в Казахстане

Пассажирский лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air рухнул во время взлета в Алма-Ате 27 декабря. Это уже второй случай аварии воздушного судна данного типа в Казахстане.

Упавший сразу после взлета самолет нидерландского производства Fokker-100 получил сертификат летной годности в мае 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Выпустили этот самолет в апреле 1996 года. На данный момент известно, что после авиакатастрофы власти запретили Bek Air перевозки. Также ограничение наложили на полеты лайнеров такого типа в целом.

Сейчас около 50 авиакомпаний из разных стран используют этот среднемагистральный самолет для перевозок. Лайнер имеется в составе флотов компаний из Австрии, Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Индонезии, Монголии и ряда других стран.

В Казахстане уже однажды случился инцидент, связанный с Bek Air и Fokker-100 — в конце марта 2016 года другой аналогичный самолет авиакомпании сел в аэропорту Нур-Султана (ранее Астана) с невыпущенным передним шасси. Тогда никто не пострадал, однако сам лайнер получил серьезные повреждения.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «360», что у этих самолетов реально были всегда проблемы с шасси. Подобные случаи отмечались не только с самолетом казахстанского перевозчика.

«Проблемы у него были в основном с шасси. То они не выходили, то складывались на посадке. Были некоторые технические проблемы», — рассказал Романов. В целом, собеседник положительно высказался об этом самолете.

Романов рассказал, что первый Fokker-100 выпустили в 1986 году. Его выпуск прекратили в 1997 году. Всего за время эксплуатации Fokker-100 произошло 16 происшествий, во время которых погибли 186 человек. На нем летают в маленьких авиакомпаниях.

«Самолет довольно уютный. Я летал на нем из Германии. В эксплуатации неприхотливый, расход топлива небольшой. Экономичный самолет», — подытожил Романов.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал в аэропорту Алма-Аты 27 декабря 2019 года во время взлета. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МВД Казахстана, в результате катастрофы погибли 12 человек. Ранения различной степени тяжести получили 49.