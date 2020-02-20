Оззи Осборн пожаловался на невыносимые боли

Британский рок-певец Оззи Осборн пожаловался на то, что постоянно терпит сильные боли из-за старой травмы шеи.

По его словам, более года назад он упал в туалете, что усугубило его старую травму шеи. «Помню так, будто это произошло вчера. Я лежал там тихо и спокойно и думал: „Ну все, Оззи, тебе конец“», — передает слова музыканта издание The Sun.

Осборн указал, что спасается только благодаря огромному количеству обезболивающих. Он отметил, что согласился и на наркотики на основе опиатов. «Все мои лекарства хранятся у медсестры, поэтому я не принимаю ничего, кроме того, что они мне дают», — пояснил рокер.

«Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из колеи, потом я заболел воспалением легких, потом упал, потом мне сделали операцию, и вот где я теперь. Это сводит меня с ума», — пожаловался певец. Он даже заявил, что лучше заболел бы болезнью Паркинсона, чем испытывать вот это все.

Ранее Осборн признался, что в 2017 году ему диагностировали определенный вид болезни Паркинсона.