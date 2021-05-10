Овечкин стал инвестором американской женской футбольной команды

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором команды Washington Spirit, выступающей в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Он заявил, что на этот шаг его вдохновила его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Овечкин заявил ESPN, что считает важным поддерживать женщин и профессиональных спортсменок во всем мире. Он признался, что вместе с женой любит смотреть футбол, но особенно важно для него поддерживать сообщество округа Колумбия.

Знаменитый хоккеист поделился, что его мать научила его не разделять мужчин и женщин, которые преследуют одинаковые профессиональные и спортивные цели.

Капитан Spirit Тори Хастер оценила ценность позиции Овечкина по равным гендерным условиям для спортсменов. Ее команда начнет новый сезон из 24 матчей 16 мая, как раз тогда, когда начнется плей-офф Кубка Стэнли НХЛ.

Управляющий партнер Spirit Стив Болудин сказал, что 99% спонсорских денег и освещения в прессе посвящено мужчинам. По его мнению, чтобы вывести женский спорт на новый уровень и изменить мир понадобится целая армия сторонников.

На днях хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Овечкин, устроили побоище на матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». За шесть драк оба клуба получили 100 штрафных очков. Выиграли «Кэпиталз» со счетом 4:2.