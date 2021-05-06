Хоккеисты «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили побоище и набрали 100 минут штрафа

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» устроили побоище на матче регулярного чемпионата НХЛ. Уже в начале встречи между спортсменами произошло шесть драк, в итоге команды заработали 100 минут штрафного времени, сообщило РИА «Новости».

Хоккеисты начали матч с потасовки. Уже на первой секунде произошла драка между тремя парами игроков — впоследствии были удалены Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй от «Вашингтона», Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе от «Рейнджерс».

Всего же за первые пять минут встречи произошло шесть драк. За первый период «Вашингтон» набрал 44 минуты штрафа, а «Рейнджерс» — 56. Итого 100 штрафных минут. А завершился матч победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

Прошлый матч между командами тоже не обошелся без драк. Потасовку затеял форвард «Вашингтона» Том Уилсон, схлестнувшийся с россиянами из «Нью-Йорк Рейнджерс» — Павлом Бучневичем и Артемием Панариным. В этой игре также был травмирован Александр Овечкин. Но сильнее всех досталось Панарину — ему теперь придется пропустить остаток сезона.