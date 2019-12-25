Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Президент США Дональд Трамп отметил Рождество вместе с семьей и друзьями в своем особняке Мар-а-Лаго в Палм — Бич (штат Флорида). На праздничный ужин он пригласил российского хоккеиста Александра Овечкина и юриста Алана Дершовица.

Как сообщило издание The Daily Mail, перед встречей с гостями в особняке, Трамп вместе со своей женой Меланией сходил в церковь. Сама вечеринка прошла в позолоченном зале, который был разделен бархатным шнуром — в одной части ужинал Трамп со своими самыми дорогими гостями, а в другой — остальные приглашенные на Рождество.

Перед началом торжества пастор Джимми Скроггинс прочитал проповедь на тему Рождества, после этого музыканты исполнили рождественские песни, а довольный Трамп показал всем большой палец. Американский президент даже во время этого мероприятия не забыл про угрозу импичмента. Именно поэтому он позвал в Мар-а-Лаго Дершовица. Адвокат в будущем может присоединиться к команде главы Соединенных Штатов, чтобы противостоять демократам.

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.

Помимо вышеупомянутых гостей на ужин также пришел сын американского президента Дональд Трамп — младший вместе с подругой и «морской котик» Эдди Галлахер, которого Трамп спас от судебного преследования по делу об убийстве пленного террориста.

Президент США купил особняк Мар-а-Лаго, где прошел этот рождественский ужин, в 1985 году. Когда Трамп приезжает во Флориду, он всегда живет в его закрытой от посетителей части. Несколько раз руководитель американского государства встречал на территории этой своей резиденции глав других государств.