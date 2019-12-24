Демократы допустили объявление еще одного импичмента Трампу

После того, как президенту США Дональда Трампу были предъявлены обвинения в превышении полномочий и препятствовании Конгрессу, сенаторы от Демократической партии не исключили, что последуют новые обвинения.

Такого в политической истории США еще не было, и подобный вариант развития событий маловероятен. Но, как сообщил телеканал Fox News, адвокат демократов пытается добиться показаний в суде бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана.

Как стало известно телеканалу, демократы хотели получить его показания после того, как юрист сообщил о том, что Трамп поручил ему добиться увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Статьи импичмента к расследованию о якобы вмешательстве России в президентский выборы 2016 года никакого отношения не имеют. Но адвокаты демократов считают, что показания Макгана могут полезны для «вопрос о том, рекомендовать ли дополнительные статьи импичмента». Их содержание не уточнялось.

Дело Трампа по двум обвинениям было направлено для рассмотрения в Сенат США. Республиканское большинство оправдает президента. Но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси по сей день не провела формальную передачу дела. Она также не торопится назначать группу конгрессменов, которые представят обвинения на процессе. Республиканцы считают такое поведение формой давления ради получения их согласия на выгодный для демократов формат процесса над Трампом.

В свою очередь американский президент обвинил демократов в нарушении конституции и затягивании процедуры импичмента. Трамп также назвал Пелоси сумасшедшей.