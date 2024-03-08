Мир 08 марта 2024, 13:54 Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку сорвать выступление Байдена NYT: в Капитолии задержали отца убитого морпеха, мешавшего выступлению Байдена Unsplash

Читать 360tv в

Отца погибшего в Афганистане пехотинца США задержали за попытку сорвать выступление президента Джо Байдена в конгрессе с посланием «О положении союза». Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.

Морпеха убили в 2021 году во время эвакуации американских войск. Его отца, Стива Нукуи, задержали и обвинили в правонарушении. Во время обращения Байдена к нации он выкрикивал название места гибели своего сына.

Реклама

В результате Байден сделал короткую паузу, затем снова продолжил свою речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление американского лидера. Она назвала речь Байдена «мезозойским постмодерном».