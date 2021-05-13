Отставные генералы усомнились в психическом здоровье Байдена

Психическое и физическое состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена вызвало опасение у отставных американских генералов. Более 120 бывших военных подписали открытое письмо, в котором поделились сомнениями о способности Байдена командовать ВС США.

«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики. <…> Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего [ВС США Джо Байдена]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — приводит РИА «Новости» текст письма экс-генералов.

В своем послании отставные военные подчеркнули, что руководство страны атаковало конституционные права американцев, когда «быстро подписало в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации США».

Ранее издание The New York Times сообщило, что у более чем 130 американских военных и дипломатов выявили загадочные повреждения мозга. Байден поручил выяснить причины и способы воздействия на них.