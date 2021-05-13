NYT: загадочные проблемы с мозгом выявили у дипломатов и военных США

Загадочные повреждения мозга зафиксировали у американских военных и дипломатов. С проблемами столкнулись более 130 человек, работавших за пределами страны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц.

По информации издания, проблемы с мозгом начали выявлять пять лет назад. За это время количество американских специалистов с травмами выросло до 130 человек. Первые подтвержденные случаи были зафиксированы в Китае и на Кубе. Тогда речь шла о 60 сотрудниках. Теперь проблемы с работой мозга появились у дипломатов в Европе и в странах Азии.

Степень повреждения мозга во всех выявленных случаях разная: от головных болей до мыслей о самоубийстве. У некоторых врачи обнаружили потенциально необратимые изменения в работе мозга. Усилить участие Минобороны в расследовании загадочных повреждений пыталась администрация экс-президента США Дональда Трампа. Но из-за федеральной защиты данных о здоровье этого сделать не удалось.

Сейчас выявить все причины воздействия на дипломатов и военных поручил нынешний лидер страны Джо Байден. Он призвал ведомства назначить для этой работы координаторов. Причастные с расследованию полагают, что за всеми случаями может стоять Россия, но доказательств этому нет. Также американская сторона называла среди подозреваемых Китай.