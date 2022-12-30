Мир 30 декабря 2022, 12:06 Отставной американский генерал предупредил, что стратегия США обескровит Украину Экс-генерал Кларк: стратегия США в конфликте на Украине обескровит эту страну freepik

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Стратегия Соединенных Штатов в конфликте на Украине не поможет этой стране, а обескровит ее, заявил отставной американский генерал, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. Заявление прозвучало на онлайн-конференции, которую устроил фонд «США — Украина».

«Если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери», — подчеркнул Кларк.

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Он пояснил, что страна теряет важнейшую инфраструктуру, утрачивает промышленный потенциал, «лишается финансовой основы государства», а США «способствуют» этому.

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Отставной генерал указал на то, что интересы США и Украины на самом деле не совпадают: если Украина хочет добиться восстановления своей территории, то Соединенные Штаты — минимизировать риск конфликта НАТО с Россией и «сосредоточить внимание на сдерживании Китая». Кларк отметил также, что ВС России наращивают оборону, что не может не отразиться на ходе конфликта.

Тем временем вместо того, чтобы способствовать дипломатическому решению конфликта, США продолжают накачивать Украину оружием. В американском бюджете на 2023 год на помощь Украине выделили 45 миллиардов долларов.