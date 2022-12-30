Мир 30 декабря 2022, 03:37 Байден утвердил бюджет США на 2023 год с помощью Украине в $45 млрд РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден подписал бюджет США на 2023 год. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter. Федеральному правительству выделено 1,7 триллиона долларов, в том числе и несколько десятков миллиардов долларов на помощь Украине.

«Сегодня я подписал двухпартийный бюджетный законопроект, венчающий год исторического прогресса. Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий стихийных бедствий, средства на борьбу с насилием против женщин и критически значимую помощь Украине», — написал Байден.

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Бюджет Соединенных Штатов включает 858 миллиардов долларов на оборонные нужды страны и 45 миллиардов для помощи Украине.

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Пользователи Twitter на странице консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл призвали признать Украину штатом США из-за постоянного финансирования этой страны из американского бюджета. Американцы возмутились «утечке» средств в адрес страны, которая даже не входит в НАТО.