Мир 31 марта 2024, 17:59 Отставки в окружении Зеленского назвали подготовкой к «непростым временам» Экс-глава МИД Климкин: ближайшие месяцы станут определяющими для Украины РИА «Новости»

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Дальнейшая судьба Украины решится за следующие четыре месяца, которые станут испытанием для страны в условиях сокращения западной поддержки. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он подчеркнул, что с подготовкой к непростым временам связаны отставки и перестановки в офисе президента Владимира Зеленского.

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«Ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими», — заявил Климкин.

Бывший министр подчеркнул, что в ближайшее время наступит «новый этап войны» и для грамотного руководства потребовалась новая команда.

«Последние кадровые изменения связаны с частью этой истории», — добавил собеседник журналистов.

Ранее Зеленский отправил в отставку ряд помощников и советников, работавших в его офисе. Среди них оказался его бывший бизнес-партнер, директор и основатель студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

Также под чистку попали советники украинского лидера Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов, Олег Устенко, уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и отвечающая за вопросы обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что отставки связаны с оптимизацией штата.