Отсидевший в тюрьме 37 лет невиновный американец будет судиться с обвинителями

В США огласку получило еще одно дело, когда гражданина осудили на долгий срок, а потом через годы выяснили, что он невиновен. Американец отсидел в тюрьме 37 за изнасилование и убийство, которых не совершал. Теперь он хочет добиться наказания для своих обвинителей.

О громком случае сообщила газета Tampa Bay Times. По ее данным, несправедливо обвиненный — 56-летний Роберт Дюбуаз. Его осудили после гибели 19-летней девушки еще в 1983 году. На нее напали на улице, когда она шла домой с работы. На щеке убитой обнаружили рану, которая напоминала след от укуса. У Дюбуаза взяли слепки зубов и сочли, что они соответствуют повреждениям на теле девушки.

Сначала Дюбуаз три года ожидал смертной казни, потом наказание смягчили до пожизненного заключения. Но в 2020 году обнаружили образцы ДНК, анализ которых показал: мужчина невиновен. В деле появился новый подозреваемый.

Теперь мужчина будет судиться с детективами, бывшим сержантом полиции и судебным дантистом. Он считает, что все доказательства против него были сфабрикованы.

Недавно в США впервые за долгие годы прошла смертная казнь. 13 июля в США был казнен 47-летний Дэниел Льюис Ли. Это первый приведенный в исполнение смертный приговор по федеральному обвинению за 17 лет.