29 февраля 2024, 02:24
Отсидевшего 50 лет убийцу не смогли казнить в США
Казнь серийного маньяка провалилась в США из-за ошибки врачей
Смертный приговор не смогли выполнить над 73-летним преступником Томасом Юджином Кричем в штате Айдахо. Об этом сообщило Idaho News 6.
По данным департамента исправительных учреждений, «медицинская бригада не смогла установить капельницу» Кричу. Его вернули в камеру. При этом срок исполнения приговора истекает уже сегодня.
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Перед смертной казнью Крича накормили последним обедом, на который он выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое.
Мужчину посадили в тюрьму почти 50 лет, сначала он получив смертный приговор за несколько убийств, но позже эту меру наказания заменили на пожизненное заключение. Спустя несколько лет Крич убил сокамерника, из-за чего его приговорили к казни.
Американские СМИ писали, что маньяк признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек.
В начале февраля в Китае казнили супружескую пару, которая жестоко убила детей мужчины от первого брака. Преступление произошло в ноябре 2020 года.
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