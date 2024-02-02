Криминал 02 февраля 2024, 12:43 CNN: супружескую пару казнили в Китае за убийство детей

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В Китае казнили супружескую пару, которая убила детей мужчины от первого брака. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на CNN.

Когда пара познакомилась, мужчина был еще женат. Но ради новой пассии он развелся. Однако девушка не приняла детей возлюбленного от первого брака и требовала избавиться от них, угрожая расставанием. В ноябре 2020 года пара выбросила из окна двух детей, двухлетнюю девочку и годовалого мальчика.

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Суд решил, что вина обоих преступников равносильная, и их приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение только в 2024 году из-за долгого апелляционного процесса.

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