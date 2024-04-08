08 апреля 2024, 16:02
Отсидеться не получится. Генерал ВСУ призвал украинцев к мобилизации
Генерал ВСУ Павлюк: у украинцев не получится отсидеться
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что граждане должны оставить эмоции и пополнить ряды ВСУ. По его мнению, избежать мобилизации все равно не получится. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».
«Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны», — сказал Павлюк.
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Он призвал поддержать ВСУ словом и делом.
Режим военного положения, а также всеобщую мобилизацию ввели на Украине в феврале 2022 года. Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну.
Мобилизация на Украине проходит с многочисленными нарушениями. Молодых людей буквально хватают на улице и заставляют ехать в военкоматы. Ранее в Одесской области попытались мобилизовать 14-летнего подростка-сироту.
Владимир Зеленский
Военные
ВСУ
Украина
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