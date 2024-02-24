Мир 24 февраля 2024, 20:07 Украина и Канада подписали соглашение по безопасности Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Канады Трюдо Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьером Канады Джастином Трюдо соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Такой же документ он заключил с Италией, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в договоре с североамериканским государством прописаны обязательства, гарантирующие поддержку Киеву на сумму больше трех миллиардов канадских долларов в 2024 году.

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Для подписания соглашений канадский премьер Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони утром 24 февраля приехали на Украину.

Ранее Зеленский заявил делегации сенаторов США о неминуемом поражении Украины в конфликте без возобновления помощи с американской стороны. По его словам, последствия от проигрыша будут тяжелыми как для украинского народа, так и США, «и демократии, и свободы».