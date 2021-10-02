Определена дата отправки корабля Crew Dragon к МКС

NASA и SpaceX определили 30 октября как целевую дату отправки корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж корабля будет состоять из нескольких астронавтов.

«Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если потребуется вторая попытка запуска», — говорится в сообщении на сайте Европейского управления космических исследований (ESA).

В экипаж Crew Dragon войдут немецкий космонавт Матиас Маурер и астронавты NASA: командир миссии Раджа Чари, пилот Том Маршберн и Кайла Баррон.

Запуск будет производиться со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Он будет осуществлен при помощи ракеты Falcon 9.

Космический турист, который планирует отправиться на орбиту, выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon. Такое решение он принял из-за надежности отечественной техники.