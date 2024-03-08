Важное 08 марта 2024, 10:51 Макрон назвал условие для отправки французских войск на Украину Руссель: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант ввода войск на территорию Украины, если зона конфликта будет смещаться в сторону Одессы или Киева. Об этом газете L’Independant заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

По его словам, о возможной отправке французской армии на Украину на встрече с лидерами партии заявил президент Эммануэль Макрон.

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В издании отметили, что лидер Франции принял участников фракции 7 февраля, чтобы обсудить с ними поддержку ВСУ. В разговоре с лидерами партии глава государства предположил, что российские войска продолжат продвигаться в сторону Одессы и украинской столицы.

Ранее замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова Макрона о том, что у Франции «нет никаких лимитов» на помощь ВСУ. Политик объяснил, что у России больше теперь нет никаких красных линий по отношению к французской стороне.