Отойти от принципов или мерзнуть. Перечислены варианты действий Европы в ситуации с газом

Европейские страны в настоящее время находятся перед непростым выбором: либо соглашаться оплачивать поставки отечественного газа в рублях, либо замерзнуть. Об этом «360» заявил экономист Юрий Медушенко.

Он объяснил, что при оплате газа рублями для европейских потребителей ничего не меняется. Они как рассчитывались за него в евро, так и будут делать это далее.

«Просто перед этим все расчеты проводились в Европе на европейские счета в европейских банках. Под санкциями счета были заморожены. Расчеты проходили, но Россия не получала этих денег, потому что они находились под санкциями в Европе. Это означало, что РФ предоставляла газ бесплатно», — заявил Медушенко.

Экономист сообщил, что отныне потребители газа будут обязаны переводить евро и доллары на счет в Газпромбанке и в дальнейшем рассчитываться с «Газпромом» таким способом.

«Путин своим указом разрубил этот узел. Для нас это означает получение валютной выручки в полном объеме, это поддержка экономики. Второе — продажа 100% всей валютной выручки, которую получает „Газпром“. Если перед этим действовал указ на продажу 80% выручки, то теперь 100%», — продолжил он.

Медушенко сказал, что перед европейскими политиками останется простой выбор: пойти на условия России, отойдя от принципов санкций, либо мерзнуть.

«У них ситуация очень критическая. Большинство производств в Европе используют газ, а точка безубыточности для них — около 800 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены в два раза выше и производство в Европе, как и обычные люди, сильно страдает», — заключил экономист.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о переводе всех газовых контрактов с недружественными странами в рубли. Документ предусматривает открытие в российских банках специальных счетов, через которые проведут расчеты за экспорт энергоносителей.