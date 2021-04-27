США заявили о проблемных отношениях с Россией

В Вашингтоне заявили о желании наладить открытый диалог с Москвой по многим вопросам. Американская сторона полагает, что отношения между двумя странами останутся «проблемными».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс перечислил в беседе с РИА «Новости» темы, по которым нужны двусторонние обсуждения. Среди них — контроль над вооружениями и продление договора об СНВ.

«Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью. <…> Планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы», — пояснил Прайс.

Тем не менее в Вашингтоне полагают, что отношения с Москвой останутся «проблемными». Соединенные Штаты якобы к такому повороту событий готовы и намерены выстраивать их предсказуемыми и стабильными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как российская сторона пыталась обнулить дипломатический скандал. Администрация Джо Байдена на это не пошла, хотя от российско-американских отношений зависит международная стабильность во многих сферах.