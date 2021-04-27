Лавров рассказал о попытке России обнулить дипломатический скандал

Отношения России и США могли бы наладиться, если бы все зависело только от Москвы. Предложенное российской стороной решение дипломатического конфликта не нашло отклика у администрации Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью РИА «Новости», что попытки в этом направлении были предприняты сразу после инаугурации Байдена. Тему он поднял в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, «не навязываясь».

«Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама: <…> арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — напомнил министр.

В разговоре с Блинкеном глава российской дипломатии заверил его в намерении Москвы возобновить контакты и искать взаимовыгодные решения по всем направлениям после того, как будет сформирован штат госдепартамента.

Дальнейшее развитие событий Лавров назвал «цепной реакцией». Администрация Байдена вслед за командой Трампа «продолжает по этой наклонной плоскости скользить». Тем временем от отношений Москвы и Вашингтона зависит, подчеркнул глава российского МИД, международная стабильность во многих сферах.