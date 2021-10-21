Новое правительство Чехии пересмотрит отношения с Россией и Китаем

Новая правящая коалиция Чехии представила проект программы, которая включает в себя пересмотр отношений с Москвой и Пекином. Об этом, как сообщило «РИА Новости», рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — сказал он.

На данный момент именно Дворжак является в Чехии наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИД страны. Он подчеркнул, что главной задачей во внешней политике Праги станет акцент на соблюдении прав человека и принципов гражданского общества.

Парламентские выборы прошли в Чехии 8–9 октября. Победу в голосовании одержали либералы. Избиратели отдали большинство голосов коалиции либеральных сил «Вместе». Действующие власти страны — правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша — остались на втором месте.

В последнее время двусторонние отношения России и Чехии охладились. Это понимают и в чешском МИД, где сочли, что связи между странами находятся в «точке замерзания». На дипломатию повлияло в том числе расследование Праги о взрывах на военных складах во Врбетице, в которых чешские власти пытаются усмотреть российский след.

В то же время, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек подчеркивает: разрыв дипломатических отношений с Россией просто невозможен. Он убежден, что несмотря на все разногласия, представителям Чехии нужно сидеть с российскими коллегами за одним столом.