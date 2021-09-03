МИД Чехии назвал невозможным разрыв отношений с Россией

Чехия не может не иметь никаких связей с Россией. При этом сейчас отношения двух стран находятся в точке замерзания. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

По словам министра, невозможность разрыва отношений с Россией показали переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Также это продемонстрировал поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши», — заявил Кулганек.

Он добавил, что чешско-российские отношения находятся на точке замерзания после взрывов во Врбетице. Министр отметил, что ситуация ухудшалась постепенно, а не в один момент. Сейчас же происходит некий аудит чешско-российских отношений.

«Я убежден, что в наших жизненных интересах — сидеть за одним столом с российскими дипломатами», — сказал Кулганек.

Глава МИД подчеркнул, что политические вопросы должны как можно меньше сказываться на экономическом и культурном сотрудничестве России и Чехии.