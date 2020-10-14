ЕС согласовал антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Евросоюз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

Постпреды ЕС согласовали список персон нон грата из России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. По данным дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, его сократили почти в два раза. Туда вошли «примерно до пяти человек».

«Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в официальном журнале ЕС», — приводит агентство слова источника.

Ранее Германия и Франция предложили список из девяти человек. Новые санкции против России на днях согласовали на уровне министерств иностранных дел стран Евросоюза. Телеведущий Владимир Познер заявил, что эти ограничения приведут к обратному эффекту.

Политолог Илдус Ярулин предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали терять свой политический авторитет, поэтому приходится вводить санкции против России.