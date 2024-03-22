Мир 22 марта 2024, 16:23 Отметки о сбитых дронах хуситов заметили на американском истребителе BI: на американском истребителе F/A-18E заметили отметки о сбитых дронах Seaman Oswald Felix/Keystone Press Agency/globallookpress

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Отметки о сбитых беспилотниках хуситов заметили на истребителе-бомбардировщике F/A-18E Super Hornet, базирующемся на американском авианосце в Красном море. Об этом сообщило издание Business Insider (BI).

Военно-морские силы США обнародовали снимок F/A-18E, который располагался на палубе авианосца «Д уайт Эйзенхауэр». На борту бомбардировщика красовались силуэты двух дронов и 11 бомб.

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Авторы материала отметили, что эти рисунки похожи на иранские дроны KAS-04. Именно их используют хуситы.

«Истребителям, принадлежащим авианосному крылу „Эйзенхауэра“, таким как Super Hornet на фото, было поручено перехватывать угрозы хуситов в воздухе», — указали в статье.

Также они должны атаковать поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене.

В середине марта США провели тайные переговоры с иранской стороной. Американские представители пытались убедить собеседника повлиять на йеменских хуситов, чтобы те перестали атаковать суда в Красном море.