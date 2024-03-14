Мир 14 марта 2024, 09:42 США провели с Ираном тайные переговоры об атаках хуситов FT узнала о тайных переговорах США с Ираном из-за атак хуситов РИА «Новости»

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США пытались убедить Иран повлиять на йеменских хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на суда в Красном море. Тайные переговоры между сторонами прошли в январе в Омане, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Делегацию Штатов, по информации FT, возглавлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк. Иран представлял заместитель главы МИД Али Багери Кани. Общение при этом происходило через оманских посредников.

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Источник издания отметил, что Штаты рассматривают непрямой канал связи с Ираном как способ обсудить «весь спектр угроз» и понять, какие действия следует предпринять для предотвращения более масштабного конфликта. На переговорах в Омане американская сторона также высказала обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, указала газета.

По информации РИА «Новости», хуситы собираются запустить в производство и использовать для атак на корабли гиперзвуковые ракеты скоростью десять тысяч километров в час, работающие на твердом топливе. Их уже испытали в Йемене, сообщил источник агентства.