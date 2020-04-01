Отметивший 112-летие британец оказался старейшим мужчиной в мире

Роберту Уэйтону из Великобритании 112 лет. Он отметил очередной день рождения 29 марта. После этого его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину на Земле.

Об этом сказано на сайте ежегодного справочника мировых достижений. Роберт Уэйтон родился в 1908 году. Сейчас он живет в доме престарелых. Его сотрудники в честь дня рождения Уэйтона устроили небольшой праздник и вручили ему сертификат от Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что торжественная церемония прошла при соблюдении правил социального дистанцирования из-за угрозы пандемии.

Титул старейшего мужчины перешел к Роберту после смерти 23 февраля 2020 года 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ. До него рекордсменом тоже был житель Японии — Масадзо Нонака. Он умер год назад, ему было 116 лет.

«Не могу сказать, что мне приятно слышать о смерти прошлого рекордсмена, но я очень рад, что так долго живу и сумел завести столько друзей», — заявил Уэйтон.

Старейшей женщиной на планете считается 117-летняя японка Канэ Танака.

Абсолютный рекорд, согласно Книге Гиннесса, поставила француженка Жанна Кальман, которая родилась в 1875 году, а умерла в 1997-м. На тот момент ей было 122 года. Женщина — единственный человек, чье 120-летие было документально подтверждено. Однако некоторые ученые считают, что Жанна умерла еще в 1934 году, а под ее именем жила ее дочь — Ивонна. Она родилась в 1898 году.

Необычный рекорд ранее поставили в Индии. Там стоматолог удалил пациенту самый длинный в истории человечества зуб.