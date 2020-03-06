Стоматолог удалил пациенту самый длинный зуб в истории

Обратившийся к стоматологу мужчина жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы, рассказал врач. Стоматолог принял решение удалить проблемный зуб, однако после операции оказалось, что длина этого зуба почти в два раза превышала норму.

Средняя длина человеческих зубов составляет примерно 20 миллиметров. Самым длинным в истории зубом в 37,2 миллиметра Книга рекордов Гиннесса называет зуб, удаленный в Германии в 2018 году.

Стоматолог, который удали этот зуб, ждал целый год, пока комиссия официально признает его достижение. Предыдущий рекорд (36,7 миллиметра) был зафиксирован в Индии двумя годами ранее.

В феврале 2019 года жуткое существо с человеческими зубами напугало пользователей Сети. Нечто, имевшее сходство с угрем (только вдобавок с человеческими зубами), обнаружили на рисовом поле в Аргентине.