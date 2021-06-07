Исключение из санкций США компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом он назвал завершение строительства «Северного потока — 2» «фактически свершившимся фактом», сообщил ТАСС.

В мае Госдеп передал конгрессу доклад о санкциях против «Северного потока — 2». Согласно документу, ограничительные меры, в частности, были приняты против бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, судна «Академик Черский».

Госсекретарь тогда подчеркнул, что администрация Джо Байдена настроена против строительства газопровода и будет противодействовать реализации строительства газопровода.

Позже Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что отмена санкций против Nord Stream 2 AG, главы компании Маттиаса Варнига и ее сотрудников соответствует национальным интересам США.

О завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2» 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что для начала заполнения нитки газом нужно около 10 дней.