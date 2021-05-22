Кремль хотел бы разобраться в действиях США, которые объявили новые санкции в адрес газопровода «Северный поток — 2» на фоне заявлений о планах провести встречу Путина и Байдена. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист уточнил, учтет ли Москва этот шаг Вашингтона при принятии решения о возможной встрече президентов двух стран.

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое. Посмотрим, как нам лучше будет», — ответил Песков.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал действия США в своем Telegram-канале.

«Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к „стабильным и предсказуемым отношения с Россией“. Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим», — отметил он.

Пушков подчеркнул, что этот вывод — единственное, что следует из практических действий Соединенных Штатов на российском направлении. Слова Блинкена он назвал не имеющими особой ценности.

21 мая Минфин США заявил, что ввел новые санкции против нескольких судов и компаний, которые связаны со строительством «Северного потока — 2». Речь идет сразу о 14 судах — ранее Госдеп заявил, что Вашингтон введет ограничения против четырех.