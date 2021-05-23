Откровения принца Гарри о детстве глубоко ранили Елизавету II

Королеву Британии Елизавету II глубоко ранили слова принца Гарри из интервью, которое он дал американской телеведущей Опре Уинфри. Бабушку задели слова Гарри о его воспитании, сообщила газета Daily Mail.

Источники, близкие к королевской семье, сообщили, что Елизавета II очень близко к сердцу восприняла слова принца Гарри о том, что его отец принц Чарльз заставлял его страдать в детстве. Герцог Сассекский предположил, что причина кроется в том, что его отца самого так воспитывали, что отбросило тень на покойного принца Филиппа.

«Мой отец говорил мне, когда я подрастал: „Как это было для меня, так будет и для вас“», — заявил внук королевы.

Елизавета II была «глубоко расстроена» из-за этих выпадов, сообщила газета.

На прошлой неделе в прессе писали о растущем недовольстве дворцовых помощников, призывавших принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих титулов. После того как Гарри дал новое интервью для документального фильма, этот гнев только усилился.

Принц Гарри ранее рассказал, как пристрастился к наркотикам и алкоголю. По его словам, этот «кошмарный период» был вызван переживаниями из-за гибели принцессы Дианы.