Откровения дочери Байдена навели на мысль о его извращенных наклонностях

Президента США Джо Байдена обвинили в извращенных наклонностях после обнародования дневника его дочери Эшли. Она вела его во время лечения компульсивного сексуального расстройства поведения. Об этом в своей программе рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Карлсон озвучил отрывки из дневника Эшли Байден, в котором она описывала откровенные подробности свой жизни.

«Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи — прим. ред.). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно», — процитировал журналист запись в дневнике Эшли.

Ведущий отметил, что нет повода сомневаться в подлинности дневника и правдивости записей, сделанных дочерью американского лидера. Карлсон считает, что инцидент с душем требует расследования. Он задал вопрос, есть ли логичное объяснение такому поведению, которое бы могло оправдать отца, принимающего душ с дочерью.

«Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. <…> „Непозволительное“ купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», — заявил Карлсон.

Дети действующего президента США уже не первый раз дают повод для скандала. Недавно СМИ распространили фотографии Хантера Байдена, который позировал голым в гостиничном номере с проститутками. При этом Байден-младший размахивал оружием, вероятно, полученным незаконным путем.