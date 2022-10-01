Отказом Украине по НАТО Запад показал готовность использовать и выбросить ее — Захарова | 360°

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Отказом Украине по НАТО Запад показал готовность использовать и выбросить ее — Захарова

Представитель МИД РФ Захарова: отказом Украине по НАТО показано, как ее используют

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Запад, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении страны в НАТО, продемонстрировал готовность «использовать и выбросить» ее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Закон № 1 Запада гласит: „Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить“», — написала дипломат.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что заявкой на ускоренное вступление в НАТО президент Украины Владимир Зеленский просит ускорить начало третьей мировой войны.

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Медведев обратил внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина исчезнет как государство, если сложит оружие. В противном случае, отметил зампред Совбеза РФ, исчезнет значительная часть украинцев. Столтенберга он уличил в цинизме.

Владимир Зеленский

НАТО

МИД РФ

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