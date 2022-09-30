Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой ускорить начало третьей мировой войны | 360°

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Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой ускорить начало третьей мировой войны

Зампред Совбеза Медведев: Зеленский умоляет ускорить начало третьей мировой войны

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Своей заявкой на ускоренное вступление в НАТО президент Украины Владимир Зеленский просит ускорить начало третьей мировой войны. Такую точку зрения высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«У нас праздник. У них: тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Он также высказался о заявлении президента США Джо Байдена, который отказался признать факт присоединения новых регионов к России. Запред Совбеза назвал даже странным, что американский лидер вспомнил про Россию.

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«Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — отметил он.

Медведев обратил внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина исчезнет как государство, если сложит оружие. На это он написал, что в противном случае исчезнет значительная часть украинцев. В связи с этим Медведев счет Столтенберга «циничным мальчиком».

Владимир Зеленский

Дмитрий Медведев

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

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