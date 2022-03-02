Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой нет ни слова об убийствах мирных жителей Донбасса. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Нет ничего о том, что новые националистические власти тотчас же ограничили права граждан на использование русского языка. Это дало старт огромной цепочке нарушений базовых прав жителей востока страны, и не только востока, включая самое ценное право — право на жизнь», — процитировало российского постпреда РИА «Новости».

Как отметил Небензя, многие из проголосовавших в зале ГА ООН не хотели ничего слышать о трагедии, которая развернулась на Украине после госпереворота 2014 года. Также он добавил, что в резолюции ничего не сказано о том, что США и Европа уже восемь лет поставляют на Украину оружие.

«США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование Минских договоренностей», — заявил Небензя.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине 2 марта. Она осудила действия России и потребовала немедленного вывода воск с украинской территории.